فيما رعى معاليه حفل تكريم قائد ومنتسبي الفرقة ...معالي وزير الداخلية:الفرقة الموسيقية للشرطة جسدت من خلال مشاركاتها الوطنية معاني الإخلاص والانتماء الوطني المنامة في 10 مايو/ بنا / رعى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حفل تكريم قائد وجميع منتسبي الفرقة الموسيقية للشرطة، والذي أقيم اليوم تقديرا لمسيرة عطاء الفرقة واعتزازا بأدائها المتميز في كافة المناسبات الوطنية والمحافل والمهرجانات العالمية.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة وكافة منتسبيها، مؤكدا أن الفرقة جسدت، من خلال مشاركاتها الوطنية، معاني الإخلاص والانتماء الوطني وعكست التراث البحريني الأصيل وكانت جزءا من العديد من قصص النجاح الوطنية، فضلا عن أدائها المتميز وتمثيلها المشرف في الكثير من المهرجانات والمحافل الدولية.



وثمن معالي الوزير مسيرة الفرقة على مدى السنين حيث تم تأسيسها مع بدايات شرطة البحرين وكانت دائما العمود الفقري في كافة الطوابير بالوزارة ومحل إعجاب وتقدير في الداخل والخارج ، ملتزمة في ذلك بالعمل على تنمية الوعي الوطني وتجسيد الشراكة المجتمعية.



وأشاد معالي الوزير بالعطاء المتميز للواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة وما قدمه من جهود مخلصة لتعزيز مجالات التدريب والتطوير بالفرقة، منوها بأن المقطوعات الموسيقية "المارشات العسكرية" التي قام بتأليفها، ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، كما لم يقتصر عطاؤه على الفرقة الموسيقية للشرطة، وإنما امتد دوره إلى تطوير الموسيقى البحرينية والمحافظة على أصالتها مستعينا في ذلك بالطرق الحديثة والآلات المختلفة، ونحن نفتخر بهذا العطاء، فاللواء مبارك نجم موسيقار متميز ، بحرينيا وعربيا.



وأكد معالي الوزير على أهمية تخصيص يوم في كل عام للاحتفال بالفرقة الموسيقية للشرطة.



من جهته، ألقى اللواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة كلمة، أعرب في مستهلها عن خالص تقديره لمعالي وزير الداخلية، موضحا أن الفرقة وضعت نصب عينها الإصرار على النجاح والتميز حيث تم تطوير القدرات الفنية ومواكبة المستجدات والحرص على تراكم الخبرات والاستفادة من التجارب التي مرت بها الفرقة، مشيرا إلى أن من أهم عوامل نجاح الفرقة ما يمتلكه أعضاؤها من العلم والمعرفة والحماس والتفاني في أداء الواجب.



كما قدم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة، إيجازا أوضح فيه نشأة وتاريخ الفرقة ومسيرتها في التطوير والتحديث، كما قدم عرضا موسيقيا يبين مراحل تطوير النشيد الوطني منذ مطلع الأربعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم .



وتضمن حفل التكريم فيلما تسجيليا حول الفرقة الموسيقية للشرطة تحت عنوان "تاريخ ممتد وعطاء مايسترو"، أبرز دعم معالي وزير الداخلية للفرقة في مسيرتها الفنية الرائدة وتعزيز حضورها في المحافل والمهرجانات العالمية كأقدم الفرق الموسيقية بالمنطقة، منوها إلى أن مملكة البحرين تعمل دائما على تعزيز الفن والإبداع وإذكاء الروح الوطنية ، وفي هذا الإطار تعد الفرقة الموسيقية للشرطة بتاريخها العريق، إحدى الأدوات الإبداعية المشعة بمعزوفاتها وطنية الانتماء.



بعد ذلك ، قام معالي وزير الداخلية بتكريم ضباط وأفراد الفرقة الموسيقية للشرطة، كما شهد معاليه في ختام الاحتفال الاستعراض الذي قدمته الفرقة في ساحة نادي ضباط الشرطة.



ن.ف/خ.س



بنا 1256 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/10 - 10 : 04 PM