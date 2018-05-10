في مبادرة خيرية استثنائية تشمل جميع مدن وقرى المحافظة .. المحافظة الجنوبية تطلق مشروع "ماجلة الخير" المنامة في 10 مايو / بنا / انطلقت مبادرة "ماجلة الخير" التي تنظمها المحافظة الجنوبية ضمن المبادرات الاستثنائية الخيرية التي يحرص على تنفيذها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية قبل واثناء شهر رمضان المبارك في اطار الأنشطة والفعاليات التي تعزز قيم التواصل والتكافل والتعاون بين افراد ومؤسسات المجتمع.

وقد قام فريق مكون من منتسبي المحافظة الجنوبية بقيادة الشيخ احمد بن حمود ال خليفة بزيارات ميدانية للأسر والعوائل المستحقة في جميع ارجاء مدن وقرى المحافظة الجنوبية لتسليمها مجموعة من الأصناف الغذائية الأساسية التي تؤمن إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة اكدت السيدة فاطمة حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع على حرص المحافظة الجنوبية على تنفيذ الاعمال الخيرية الاستثنائية العائدة بالنفع والخير والفائدة على مواطني المحافظة مؤكدة في الوقت نفسه أن مشروع "ماجلة الخير" مشروع خيري يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز قيم الترابط والتلاحم الإنساني الخيري وتحقيق الشراكة المجتمعية عبر الوصول الى الاسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم .

وأشارت مديرة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع إلى ان المحافظة الجنوبية أعدت حزمة من البرامج والأنشطة الخيرية الاستثنائية استعداداً لشهر رمضان المبارك إلى جانب الأيام المباركة التي ستتخلل الشهر الكريم انطلاقاً من مشروع "ماجلة الخير" وصولاً إلى العديد من الاعمال الخيرية المتعددة التي تخدم شرائح كثيرة من مجتمع المحافظة.









أ.أ/خ.س



بنا 1248 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/10 - 15 : 04 PM