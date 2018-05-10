معالي وزير الداخلية يشهد حفـل تخريج دورة الصاعقة الثالثة والثلاثين ويؤكد على التعامل مع المستجدات بجاهزية عالية المنامة في 10 مايو / بنا / شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، حفـل تخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة الثالثة والثلاثين ، والتي تضم عددا من الضباط والتلاميذ العسكريين والأفراد من وزارة الداخلية والحرس الوطني.

وكان في استقبال معالي الوزير ، لدى وصوله ، سمو محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة رئيس الأمن العام والقائم بأعمال قائد قوة الأمن الخاصة.

وفي مستهل الحفل ، أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى ، القائد الأعلى حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، حفظهم الله ورعاهم ، على الدعم والمساندة التي تلقاها وزارة الداخلية ، بما يزيد من كفاءة الأداء الشرطي، مشددا معاليه على أهمية العمل على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء.



وقد ألقى القائم بأعمال قائد قوة الأمن الخاصة ، كلمة أشاد فيها بالتوجيهات والدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية بما يزيد من كفاءتها ، منوها إلى أن العملية التدريبية ، هي وسيلة الارتقاء بالمهارات والقدرات التي تعود بالنفع على كفاءة ومستوى الإنجاز ، وحتى يتم تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية ، كانت رؤية معالي الوزير ، حجر الأساس التي بفضلها احتل التدريب والمنشآت التدريبية موقعا محوريا ، منوها إلى أن قوة الأمن الخاصة اتجهت نحو الأخذ بوسائل التدريب المتقدم لرفع وزيادة الكفاءة لمواجهة مختلف الأخطار.



بعد ذلك ، قدّم خريجو الدورة ، عدداً من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية ، مجسدّين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات. ثم قام معالي الوزير بتكريم الأوائل ، مهنأ بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن ، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.





أ.أ/خ.س



بنا 1245 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/10 - 14 : 04 PM