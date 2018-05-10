وزير المواصلات لــ(بنــا) : الانتهاء من دراسة شبكة القطارات والبدء بالتنفيذ 2020 المنامة في 10 مايو / بنا / كشف سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال أحمد عن الانتهاء من الدراسة الخاصة لإنشاء شبكة القطارات في المملكة، متوقعا طرح المناقصة الرئيسية بحلول 2020 ، لافتا إلى أن تطوير شبكة المواصلات مستمر من خلال الاطلاع على النماذج المختلفة واختيار الأمثل والأنسب للمملكة بما يصب في الرؤية الاقتصادية 2030 ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال كمال أحمد في تصريح له:" حاليا نحن في طور الانتهاء من الدراسة المتعلقة بوضع الشبكة وتحديد مراحل التنفيذ واختيار التكنولوجيا التي ستستخدم. وبعد استكمال الدراسة، سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح مناقصات لتحديد الشركات الاستشارية التي سيتعين عليها إعداد أوراق المناقصات للطرح الرئيسي للمشروع. وسيتألف الشريك الفني للمشروع من شركة مالية، وفنية، وقانونية بحيث تتولى الاهتمام بكافة الشؤون المتعلقة بإعداد الوثائق والأوراق الخاصة بالمناقصات والدراسات السابقة والنموذج التجاري تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص بعد موافقة الحكومة عليها".



من : رشا الابراهيم



أ.أ/خ.س



بنا 1229 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/10 - 41 : 03 PM