سعادة سفير مملكة البحرين في الرياض يحضر حفل تخريج الدورة الـ 29 للضباط الجامعيين والدفعة الـ 14 من كلية الملك خالد العسكرية الرياض في 10 مايو/ بنا / حضر سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حفل تخريج الدورة الـ 29 للضباط الجامعيين والدفعة الـ 14 من كلية الملك خالد العسكرية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني السعودي، امس في مقر الكلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة عن صادق التهاني للطلاب الخريجين ومن بينهم عدد من الطلاب البحرينيين وذويهم بهذه المناسبة، مشيدًا بمستوى التدريب والإعداد المتقدم الذي تلقاه الخريجون، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً في خدمة وطنهم وقيادتهم.



ن.ف/خ.س



بنا 1131 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/10 - 47 : 03 PM