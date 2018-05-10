مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام يهنئ الإعلامية سوسن الشاعر بمناسبة نيلها جائزة التميز الإعلامي العربي

المنامة في 10 مايو / بنا / بعث سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام برقية تهنئة للإعلامية والكاتبة الصحفية سوسن علي الشاعر بمناسبة نيلها جائزة التميز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون في الدورة العادية الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأشاد سعادة السيد نبيل الحمر في برقيته بجهود الشاعر المخلصة وإسهاماتها المتميزة ودورها البارز والمشهود في المجال الصحفي والإعلامي من خلال أعمالها الإعلامية البارزة في رسالتها والمتميزة في محتواها، ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات الرفيعة والنجاحات الباهرة، وتأكيداً لما تتمتع به من عقلية إعلامية مستنيرة فرضت وجودها واحترامها على الجميع. وذلك دليل على تميز المرأة البحرينية وإخلاصها لرفعة الوطن ورقيه. متمنياً سعادته لها دوام التوفيق والتقدم والنجاح.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1129 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/10 - 37 : 02 PM