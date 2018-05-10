الدكتورة المضحكي: عملية التدريب للمدارس تسهم في تمكين المدارس للتعامل مع معطيات زيارات المتابعة وتطوير الأداء المنامة في 10 مايو/ بنا / عقدت هيئةُ جودة التعليم والتدريب ورشة عمل تدريبية لـ 16 مدرسة حكومية ستخضع لزيارة متابعة خلال الفصل الدراسي القادم؛ لحصولهم على تقدير "غير ملائم" في دورة مراجعات الهيئة، أمس الأربعاء، بمشاركة مدراء وأعضاء من الهيئة التعليمية في تلك المدارس.

وتهدف الورشة إلى تعريف المدارس وتدريبها على إجراءات زيارة المتابعة ومتطلباتها، وطريقة ملء استمارة بيان أثر التحسن، تمهيدًا لبدء زيارات المتابعة التي ستقوم بها الهيئة، خلال الفصل الدراسي القادم، حيث ستخضع 10 مدارس لزيارة متابعة أولى، و6 مدارس لزيارة متابعة ثانية من دورة المراجعات الثالثة للمدارس الحكومية.



وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي "إن مواكبة تطوير التعليم في مدارس مملكة البحرين، من خلال الارتقاء بمستواها، والوصول به إلى التميز والمحافظة عليه، يتطلب جهودًا تشاركية وتعاونية، وترسيخًا لمفاهيم ضمان الجودة. كما أن للتوصيات الصادرة في تقارير المراجعات المتعلقة بهذه المدارس، دورًا بارزًا في هذه العملية، تزداد أهميته في وضع المدارس ذات الأداء غير الملائم، حيث تُعدُّ هذه التوصيات نقطة الانطلاق لتوجيه جهود المدرسة نحو تطوير الأداء العام. وقد أثبتت النتائج أن المدرسة التي تتعامل بجدية مع هذه التوصيات، تلمس تقدمًا ملحوظًا في جوانب الأداء المختلفة، فيما تواجه المدارس التي لا تنفذ التوصيات بالكفاءة المطلوبة صعوبات في تحسين أدائها".



وذكرت الرئيس التنفيذي أنَّ الهيئة بوصفها جهة تقييم مستقلة تسعى مع الجهات المشاركة في عملية تطوير التعليم والتدريب في المملكة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ الحكومية منها والخاصة باستدامة وتواصل، وفق معايير وآليات علمية تلتزم الشفافية، والعدالة، والمصارحة فيما يتعلق بواقع التعليم ومتطلبات تطويره، كما تحرص كل الحرص على بناء وتوثيق أواصر التعاون بينها وبين الجهات المعنية بتطوير التعليم في مملكة البحرين؛ من أجل العمل على تعزيز إمكانياتها، والارتقاء بمستوى أدائها بشكل مستدام.



هذا، وتعقد هيئة جودة التعليم والتدريب بشكل مستمر سلسلة من الورش التدريبية للمدارس الحاصلة على تقدير "غير ملائم" في مراجعاتها؛ لتطوير إمكانياتها، والارتقاء بمستوى أدائها بشكل مستدام، وفق المعايير والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة.



ن.ف/خ.س



بنا 1118 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/10 - 36 : 03 PM