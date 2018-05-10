القائد العام يتفقد عدداً من وحدات قوة دفاع البحرين‎

المنامة في 10 مايو/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخـميس، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من وحدات قوة دفاع البحرين واستمع لإيجاز وشرح عن مهام وواجبات وسير العمل بتلك الوحدات، واطلع على التجهيزات والأسلحة والمعدات العسكرية ودرجة الاستعداد والجاهزية.



وقدم معاليه توجيهاته للقادة والضباط بأهمية الحرص والتفاني لرفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، وبضرورة السعي بكل دأب نحو التطوير والتدريب المنشودين، وأشار معاليه الى ان ما نلمسه من تطور في الجاهزية القتالية والإدارية في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين هو بفضل الرؤية المستنيرة لقائد المسيرة المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه.



وعبر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن بالغ سروره للاهتمام الذي يوليه منتسبو قوة الدفاع في تنفيذ المهام الموكلة لهم بكل دقة واهتمام ، والحرص الكبير من جميع منتسبي هذه الأسلحة والوحدات في تنفيذ أدوارهم وواجباتهم الوطنية ، والتي نرى أثرها الايجابي ونتائجها الباهرة فيما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مكانة مرموقة.







ن.ف/خ.س



بنا 1053 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/10 - 58 : 01 PM