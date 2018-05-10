الأمانة العامة لمجلس التعاون تبحث مع وزير خارجية زامبيا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

الرياض في 10 مايو/ بنا / التقى سعادة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ، بوزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي ، اليوم الخميس بمركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.



تم خلال الاجتماع بحث العلاقات المشتركة التي تربط دول مجلس التعاون وجمهورية زامبيا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار السياسي والتشاور في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والثقافي.



وأشار الأمين العام المساعد خلال الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والتي تهدف الى تعزيز العلاقات وتشجيع عقد شراكات بين المستثمرين في دول المجلس ومنظمة (الكوميسا)، موضحا أن هذه الاتفاقية وخطة العمل المشترك بين المنظمتين توفر إطارا مناسباً لعقد الفعاليات المشتركة لتشجيع التجارة والاستثمار بين زامبيا ودول المجلس.





ن.ف/خ.س



بنا 1026 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/10 - 31 : 01 PM