برعايةٍ كريمة من سمو رئيس الوزراء الموقر.. تكريم 150 متقاعداً في الاحتفال السنوي الثالث لتكريم المتقاعدين المنامة في 10 مايو/ بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، لحضور الاحتفال الثالث لتكريم المتقاعدين في القطاعين العام والخاص من ذوي الخدمة الطويلة، والذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية الحكمة للمتقاعدين بفندق الدبلومات- راديسون بلو، يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018.

وافتتح الحفل بآياتٍ عطرة من الذكر الحكيم، تلاها كلمة نائب راعي الحفل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه له بإنابته بالحضور، مؤكداً فيها على اللفتة الحضارية بتكريم المتقاعدين التي وصفها بأنها "تحمل بين طياتها أسمى معاني الإنسانية والتلاحم، وأن يأتي مشروع التكريم الذي هو ضمن توجهات أخي وزير المالية المشرف على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية ومنتسبيها" وبالتنسيق مع جمعية الحكمة للمتقاعدين.



كما رفعت السيدة إيمان مصطفى المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشُكْر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بالرعاية الكريمة للحفل السنوي الثالث، الأمر الذي يجسد حرص سموه واهتمامه البالغ بالمتقاعدين وشؤونهم، وذلك تقديراً لعطائهم المثمر في المملكة.

وأوضحت المرباطي في كلمتها: "لا تقف تطلعاتنا اليوم بتكريم المتقاعدين فقط، بل تمتد إلى المحافظة على كنز الثروة المعلوماتية والخبرات المتنوعة لديهم، من خلال الاستفادة منها في مشروع "نبع الخبراء"، الذي يتوج المساعي الطيبة التي تبذلها جمعية الحكمة للمتقاعدين إلى جانب الهيئة، لتوظيف خبرات المتقاعدين في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات المعتمدة"، مؤكدةً اعتزاز وفخر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذا العرس الوطني السنوي للاحتفاء بأهل الفضل والعرفان من المتقاعدين، ليكون "واجباً لا مناص من تأديته، ونهجاً لابدَّ من مواصلته وترسيخه".



كما تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي يتناول إنجازات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر واهتمامه بفئة المتقاعدين على وجه الخصوص، ومن ثمَّ تم تكريم 150 متقاعداً ومتقاعدة من القطاعين العام والخاص وفقاً لمعايير اختيار المكرمين، استناداً إلى عدد سنوات الخدمة الأطول مع الأخذ في عين الاعتبار سن المتقاعد وسبب انتهاء الخدمة.



وتعكس هذه الاحتفالية السنوية تقدير واهتمام قيادة جلالة الملك المفدى بالمتقاعدين، وحرص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تكريمهم والاحتفاء بهم سنوياً، عرفاناً لهم ولدورهم الفاعل في بناء وتنمية نهضة مملكة البحرين، في ظل توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.





ن.ف/و.ش



بنا 0934 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/05/10 - 01 : 01 PM