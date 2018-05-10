الأمانة العامة تناقش الملف الصحي الخاص بالهوية الوطنية مع وزارات الصحة بدول المجلس

الكويت في 10 مايو/ بنا / عقد الفريق الفني للبطاقة الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه المشترك الثالث مع المعنيين من وزارات الصحة بدول المجلس يوم أمس الأربعاء بدولة الكويت.



وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة في مجال تضمين الملف الصحي ببطاقة الهوية الوطنية وذلك لتقديم خدمة الملف الصحي الالكتروني لمواطني دول المجلس، حيث اطلع الفريق المشترك على توصيات اللجنة الفنية الصحية المعنية بمتابعة الملف الصحي في البطاقة الذكية بدول المجلس والتي عقد اجتماعها يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري.

و شملت التوصيات تحديد طبيعة البيانات الصحية المطلوب تضمينها بالبطاقة الذكية وطرق الترميز المتبعة والمتطلبات الفنية اللازمة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع، كما تمت مناقشة آلية ترقية وتطوير أجهزة القراءة و الكتابة للبطاقة الذكية، بالإضافة لتحديد برنامج زمني للانتهاء من تقديم هذه الخدمة بما يضمن استفادة مواطني دول المجلس منها.

كما تناول الاجتماع مناقشة مقترح دولة الامارات العربية المتحدة حول تمكين الوصول إلى الملف الصحي بواسطة الربط بين الجهات الصحية مستقبلاً.





ن.ف/و.ش



بنا 0924 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/05/10 - 30 : 12 PM