الخيرية الملكية تتسلم تبرعا لبناء ملعب في مخيم الزعتري بالأردن

المنامة في 10 مايو/ بنا / استقبل سعادة السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين للمؤسسة الخيرية الملكية وخلال اللقاء تم تسليم المؤسسة الخيرية الملكية تبرعًا ماليًا من بنك البحرين والكويت وذلك لصالح بناء ملعب للأطفال في مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين، وقد استلم التبرع سعادة الأمين العام الدكتور مصطفى السيد.



ويأتي هذا التبرع استكمالًا للتوجيهات السامية من قبل جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء السوريين والتخفيف من أعباء الرعاية الإنسانية التي تقوم بها المملكة الأردنية الشقيقة في حماية ومساعدة اللاجئين، حيث سيوفر مشروع هذا الملعب مساحة واسعة لاستيعاب أكبر عدد من اللاجئين للترفيه عنهم ولبث روح الفرح والحماس في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وقد سبق هذا المشروع جهودًا خيرية كبيرة قامت بها المؤسسة الخيرية الملكية في هذا الميدان عبر بناء أول وأكبر مدرسة في مخيم الزعتري والتي تستوعب ما يقارب من 6 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى التبرع بمجموعة من الوحدات السكنية من بداية نزوح اللاجئين إلى المخيم .



وتم استلام التبرع بحضور سعادة الأمين العام المساعد السيد يوسف اليعقوب، و رئيس قسم التبرعات السيدة مي الساعي، ومن بنك البحرين والكويت السيدة رفا قدورة – مديرة العلاقات العامة، والسيد عبدالرحمن دانــش – اخصائي العلاقات العامة بالبنك.





ن.ف/و.ش



بنا 0917 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/10 - 29 : 12 PM