سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري

المنامة في 10 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة لفخامته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة.



وقد أعرب فخامة الرئيس المصري في البرقية عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الصادقة والنبيلة، مؤكداً فخامته عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لسمو ولي العهد موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0911 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/10 - 27 : 12 PM