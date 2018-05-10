سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة إعادة انتخابه

المنامة في 10 مايو / بنا / أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله عن أطيب تهانيه وتمنياته لمعالي السيد مهاتير بن محمد رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة إعادة انتحابه رئيساً لوزراء بلاده، بما يعكس الثقة الغالية التي يوليها إياه شعب ماليزيا الصديق.



جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها سموه إلى معالي السيد مهاتير ضمنها سموه أطيب تمنياته له بالتوفيق في تحقيق مزيد من التقدم والنماء لبلاده، مشيداً سموه بما يربط بين البحرين وماليزيا من روابط صداقة وتعاون وثيقين، ومؤكداً سموه حفظه الله تطلع البحرين إلى مواصلة العمل لتعزيز وتدعيم هذه الروابط القوية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0909 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/10 - 26 : 12 PM