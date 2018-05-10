الوزير خلف يستقبل القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى المملكة‎

المنامة في 10 مايو/ بنا / استقبل سعادة م. عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مكتبه بديوان الوزارة سعادة السيد همبرت فنسنت بويمي القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين.



وخلال المقابلة أشاد الوزير خلف بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ورقي، بعدها تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والتباحث في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من الخبرات السويسرية في مجالات التعاون لما تتمتع به الشركات السويسرية من تجارب طويلة وسمعة عالمية في هذه المجالات.



من جانبه أثنى القنصل الفخري للاتحاد السويسري على المبادرات الجادة التي تتخذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشيداً بما تقوم به من جهود واضحة في مجال النهوض بالبنية التحتية في المملكة.



ن.ف/خ.س



بنا 0858 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/10 - 02 : 12 PM