وزير خارجية الامارات يبحث مع وزيري دفاع وصناعة الدفاع في أستراليا التعاون العسكري

كانبيرا في 10 مايو /بنا/ بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين ووزير صناعة الدفاع كريستوفر باين في العاصمة كنبيرا تطوير علاقات التعاون لاسيما في المجالات العسكرية الأمنية والدفاعية.



وتبادل الجانبان ، نقلا عن وكالة الانباء الامارات ، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة ، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

وقد أشادا الجانب الاسترالي بالدور الذي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.





خ.س



بنا 0823 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/10 - 33 : 11 AM