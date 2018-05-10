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ترمب يستقبل الأمريكيين الثلاثة المفرج عنهم من كوريا الشمالية
2018/05/10 - 56 : 10 AM

واشنطن في 10 مايو/ بنا / استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترمب اليوم المواطنين الامريكيين الثلاثة المفرج عنهم من قبل كوريا الشمالية.

وكان ترامب كتب على حسابه في موقع "تويتر": "يسرني أن أخبركم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو عائد على متن الطائرة من كوريا الشمالية ومعه 3 رجال رائعين يتطلع الجميع إلى لقائهم".

وأعرب ترمب عن شكره لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على قراره بالإفراج عن الامريكيين الثلاثة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.


و.ش/خ.س

بنا 0750 جمت 10/05/2018


عدد القراءات : 59         اخر تحديث : 2018/05/10 - 56 : 10 AM
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