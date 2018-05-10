ترمب يستقبل الأمريكيين الثلاثة المفرج عنهم من كوريا الشمالية

واشنطن في 10 مايو/ بنا / استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترمب اليوم المواطنين الامريكيين الثلاثة المفرج عنهم من قبل كوريا الشمالية.



وكان ترامب كتب على حسابه في موقع "تويتر": "يسرني أن أخبركم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو عائد على متن الطائرة من كوريا الشمالية ومعه 3 رجال رائعين يتطلع الجميع إلى لقائهم".



وأعرب ترمب عن شكره لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على قراره بالإفراج عن الامريكيين الثلاثة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.





و.ش/خ.س



بنا 0750 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/10 - 56 : 10 AM