موسكو تعرب عن قلقها واسرائيل تؤكد استهداف المنشآت الايرانية في سوريا

موسكو في 10 مايو/ بنا / اعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو بعد تبادل الضربات الإيرانية الإسرائيلية في سوريا.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد محاولة روسيا "الحد من عمليات إسرائيل العسكرية في سوريا"، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس بوتين في لقائهما في موسكو امس على موقف تل أبيب.



واكدت إسرائيل انها لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة لشن هجمات ضدها.

وقال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان خلال مؤتمر أمني اليوم الخميس: "لا نحاول فتح جبهة مع إيران لكننا ضربنا تقريبا كل المنشآت الإيرانية في سوريا".



وكان الجيش الإسرائيلي اعلن انطلاق 20 صاروخا من قبل فيلق القدس الايراني باتجاه مواقع للجيش في الجولان المحتل ، وأن منظومة "القبة الحديدية" قامت باعتراض عدة صواريخ.





و.ش/خ.س



بنا 0741 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/10 - 45 : 10 AM