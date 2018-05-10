الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويداهم مخيم جنين

جنين في 10 مايو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، شابا من بلدة ميثلون، وفلسطينيين اخرين من بلدة عزون شرق قلقيلية وداهمت منازل في مخيم جنين.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني في جنين لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا ، بعد اقتحام بلدة ميثلون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه .



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين وداهمت منازل في حي الهدف بالمخيم وفتشتها واستجوبت ساكنيها.



كما اعتقلت فلسطينيين على حاجز نصبته فجرا أمام بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية.





خ.س



بنا 0716 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/10 - 20 : 10 AM