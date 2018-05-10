الجيش المصري يعلن مصرع 21 ارهابيا وتوقيف 238 إرهابيا ومطلوبا

القاهرة في 10 مايو/ بنا / أعلن الجيش المصري مصرع 21 ارهابيا وتوقيف 238 إرهابيا ومطلوبا جنائيا خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.





وذكر بيان عسكري اورته وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الخميس ان عمليات الجيش وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن القضاء على 21 من العناصر الارهابية المسلحة.



وأضاف البيان أنه تم القبض على 6 عناصر اخرى شديدة الخطورة بالإضافة إلى 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.







و.ش/خ.س



بنا 0652 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/10 - 57 : 09 AM