مهاتير محمد يعلن فوز تحالفه المعارض بالانتخابات البرلمانية في ماليزيا

كوالالمبور في 10 مايو/ بنا / فاز تحالف المعارضة في ماليزيا بزعامة السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت امس.

وأقر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، بالهزيمة أمام منافسه مهاتير محمد 92 عاما في الانتخابات.





وقال عبد الرزاق : "أقبل بحكم الشعب".. وأضاف أن ائتلافه السياسي "سوف يحترم أي قرار يتخذه الملك".

كما دعا الماليزيين كافة للالتزام بالهدوء ووضع ثقتهم في الملك .. مؤكدا انه سيكون هناك تغيير قطعا.



ويبدو أن هذا الإعلان يفسح الطريق أمام مهاتير، الذي حكم ماليزيا من عام 1981 إلى 2003، ليعود إلى السلطة.

وقال مهاتير محمد إن تحالف المعارضة حصل على 112 مقعدا في البرلمان من إجمالي 222 وهو ما يكفل له تشكيل الحكومة القادمة.



ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى تحقيق أغلبية بسيطة من 112 مقعدا لتشكيل الحكومة، وهو رقم يعتقد مهاتير وتحالف الأمل بقيادته أنه فاز به.

وأكد مهاتير محمد أنه يستعد لتأدية اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا بعد فوز تحالفه.







و.ش/خ.س



بنا 0621 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/10 - 30 : 09 AM