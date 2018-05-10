قيادة القوات المشتركة للتحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ترصد صاروخاً من نوع بدر أطلق باتجاه نجران

الرياض في 10 مايو/ بنا / اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف فشل المليشيا الحوثية الارهابية التابعة لإيران في إطلاق صاروخ قصير المدى من نوع بدر أطلق من داخل الأراضي اليمنية شمال صعدة باتجاه المملكة العربية السعودية وسقط في منطقة صحراوية غير آهلة بالسكان ولم ينتج عنه أي أضرار.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي نقلا عن وكالة الانباء السعودية أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران مساء امس وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، مبينا أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) ، (2231) وبهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



خ.س



بنا 0618 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/10 - 28 : 09 AM