اسرائيل تقصف اهدافا في سوريا وتقول انها رد على قصف صاروخي ايراني

الجولان المحتل في 10 مايو/ بنا / قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية في سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتل في وقت مبكر اليوم الخميس مما أدى إلى واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء الصراع هناك في 2011.



وأطلقت ايران حسب مصادر عسكرية اسرائيلية 20 صاروخا من طرازي جراد وفجر أسقطها نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي أو لم يصل مداها إلى الأهداف بالجولان المحتل . وأضافت المصادر أن فيلق القدس الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني هو الذي أطلق الصواريخ وان الرد جاء بتدمير عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا بالإضافة إلى وحدات سورية مضادة للطائرات.



وجاءت الضربات اليوم بعد ساعات من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارة لموسكو ، وقالت اسرائيل انها أخطرت روسيا مسبقا بهذه الضربات.

وقد ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق الأراضي اللبنانية في وقت مبكر ثم غادرت الأجواء.





خ.س



بنا 0606 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/10 - 17 : 09 AM