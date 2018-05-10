الأمين العام للتعليم العالي يستقبل وفد جامعة برونيل ويؤكد على بناء شراكات مع الجامعات الدولية المرمـوقة

المنامة في 10 مايو / بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ، بمكتبه وفدًا من جامعة بروينل البريطانية يتقدمهم نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أندرو جورج، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الاهلية الأستاذ الدكتور عبدالله الحواج، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منصور العالي، ومدير إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الدكتورة فرزانة المراغي.



وأشاد الشويخ بالتعاون القائم بين جامعة برونيل والجامعة الأهلية لتقديم برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، مؤكدًا تشجيع مجلس التعليم العالي لبناء الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ونظيراتها على المستوى الدولي، للارتقاء بهذا القطاع التعليمي الحيوي على الصعيدين الأكاديمي والبحثي، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وبما يسهم في جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي.



وأكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الأمانة العامة تقدم كل الدعم والمساندة لمؤسسات التعليم العالي، للنهوض بأدائها على كافة الأصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.











أ.ا.ش/خ.س



بنا 0528 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/10 - 38 : 08 AM