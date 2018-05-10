الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في جبهة صعدة

صعدة في 10 مايو/ بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني انها تمكنت من تحرير مناطق جديدة في مديرية كتاف، كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الفرع بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.



ونقل موقع " سبتمبر نت " عن مصدر ميداني أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق واسعة في الوادي أهمهما قرية ومدرسة الصوح وتبة السفينة وعدد من المواقع في ميمنة الجبهة.



وأضاف أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ، وأسر عنصرين من مرافقي قيادي في المليشيا.



خ.س



بنا 0526 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/10 - 31 : 08 AM