مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 10 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/نائب جلالة الملك يلتقي المسؤولين الكويتيين المشاركين في المؤتمر بوابة الخليج.

/نائب جلالة الملك: تعاون اقليمي وعالمي لرفع النمو الاقتصادي.

/خلال استقباله رئيس مجموعة «لولو» نائب جلالة الملك: المملكـة تتمتـع بتقديم تسهيـلات كبيـرة للقطـاع التجـاري.

/سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية إلى مشروع شرق الحد الاسكاني.. ويؤكد: (لا شيء يعلو على تحقيق رضا المواطن).

/سمو الشيخ خالد بن حمد: BRAVE.. ستبني جسورا من التعاون الرياضي بين البحرين وأندونيسيا.

/سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني الروسي.

/وزير شؤون الديوان الملكي يستقبل السفير التركي.

/وكيل الخارجية للشؤون الدولية: البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الشاملة.

/وزير الكهرباء: تشغيل المرحلة الثانية من محطة الدور في يونيو 2020.

/وزارة العمل تؤكد: استمرار صرف مستحقات الإعانة والتعويض ضد التعطل.

/وزير الإسكان: مشروع (مزايا الجديد) سيدخل شرائح جديدة من ذوي الدخل المحدود .

/محافظة العاصمة تطلق حملة لتضمين اشتراطات الأمن والسلامة في المنطقة الصناعية بميناء سلمان.

/وزير النفط يعلن: إطلاق صندوق استثماري بالتعاون مع «التأمين الاجتماعي» قريبا.

/«شؤون الإعلام» تطلق مبادرة تعاون مشترك حول سياسات أمن المعلومات الخاصة.

/الجبير: السعودية ستسعى إلى حيازة سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

/مجلس التنمية: اكتمال الاكتتاب في صندوق الصناديق بـ 100 مليون دينار.

/مجلس التعاون الخليجي يرحب بالقرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

/مسؤول عراقي: البغدادي في سوريا ويتنقل برفقة خمسة أشخاص بينهم نجله.

/مقتل 15 مسلحًا بينهم 8 إيرانيين في القصف الصاروخي الإسرائيلي على منطقة الكسوة.

/مهاتير محمد يفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا.

/الإيرانيون في حالة رعب بعد قرار ترامب.

/انهيار تاريخي للعملة الإيرانية.. والدولار بـ80 ألف ريال.

/الأمم المتحدة تطلب رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات في تركيا.







و.ش



بنا 0507 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/10 - 56 : 08 AM