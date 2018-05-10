الطقس في البحرين: غير مستقر ومغبر مع فرصة لأمطار رعدية ومعتدل لاحقا

المنامة في 10 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر ومغبر مع فرصة لأمطار رعدية في البداية ثم يتحول إلى معتدل في وقت لاحق من النهار.



الرياح: شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا.



تحذير من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة وأمواج عالية.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 27 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.



و.ش



بنا 0447 جمت 10/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/10 - 14 : 08 AM