​صواريخ إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في دمشق ردا على قصف لميليشيات إيرانية دمشق في 10 مايو / بنا / هزت انفجارات ضخمة فجر اليوم الخميس العاصمة السورية دمشق، من المرجح أن تكون استهدفت ميليشيات ايرانية موالية للنظام السوري متحصنة في الفوج 116 والقاعدة الجوية 122.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الصواريخ الإسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية ومستودع ذخيرة، ودمرت موقعا للرادار في داخل الأراضي السورية وأن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت مواقع للدفاع الجوي السوري. فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق دمشق.



فيما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من أسقط عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها حسب ما نقلته وسائل اعلام رسمية.



يأتي القصف الإسرائيلي على المواقع السورية رداً على قذائف أطلقتها ميليشيات إيرانية على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة حسب ما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيانه.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن إصابات. هذا وحملت إسرائيل إيران مسؤولية إطلاق صواريخ على الجولان من سوريا.



عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/10 - 16 : 06 AM