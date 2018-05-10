الطقس في البحرين: غير مستقر ومغبر مع فرصة لأمطار رعدية المنامة في 10 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر ومغبر مع فرصة لأمطار رعدية في البداية ثم يتحول إلى معتدل في وقت لاحق من النهار.

الرياح: شمالية بوجه عام من 8 الى 13 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



كما حذرت من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة وأمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر ليصل الى 8 اقدام اثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 27 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.





ع.إ.ح



عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/10 - 58 : 05 AM