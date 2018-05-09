المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي تعقد عددا من الاجتماعات مع منظمات المجتمع الدولي بجنيف المنامة في 9 مايو / بنا / عقدت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي، عددا من الاجتماعات مع منظمات المجتمع الدولي، اليوم، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين والمنظمات الدولية.





وقد اجتمعت سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي، مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، ومنظمة التجارة العالمية WTO، وممثلي مركز جنيف للسياسات الأمنية GSCP.



وخلال الاجتماعات، أشادت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة بالدور العلمي الذي تضطلع به هذه المنظمات، معربة عن سعادتها باهتمامهم في تبادل التنسيق بين المعهد الدبلوماسي في مملكة البحرين وبرامجهم، مبينة دورهم الرائد في المجال الأكاديمي بالعديد من القطاعات المهنية التي من شأنها تطوير وتنمية الكوادر الوطنية، متطلعة إلى تكثيف أوجه التعاون المؤسسي في مجالي الدورات التدريبية التحضيرية، والدراسات الأكاديمية المنهجية، التي من شأنها أن تعزز قدرات الكفاءات الوطنية من خلال توفير بيئة دبلوماسية خصبة، بما يعود بالنفع على مملكة البحرين وشبابها.



م.ح.



بنا 2008 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/09 - 29 : 11 PM