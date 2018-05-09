(الأمن) الإذاعي يناقش استعدادات عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لمواصلة تأمين السلامة العامة خلال شهر رمضان الكريم‎ المنامة في 9 مايو/ بنا / يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غدا "الخميس" استعدادات عدد من الادارات المعنية بوزارة الداخلية لمواصلة تأمين السلامة العامة في المنازل والسلامة المرورية على الطرق ، بالإضافة إلى مجالات أخرى ، وذلك خلال شهر رمضان الكريم ، وما يتطلبه ذلك من حملات وإرشادات توعوية يتم العمل على نشرها والعمل بها ، حيث يستضيف البرنامج عددا من المسئولين بالوزارة حول هذا الشأن.









برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم النقيب فايز امين وشيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم المشاهدة على الهواء مباشرة عبر قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain





ع.ر/م.ح.



بنا 1944 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/09 - 50 : 10 PM