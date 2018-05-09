بالتعاون بين الشرطة النسائية والرعاية الاجتماعية ...محاضرات تعريفية بنادي الضباط في إطار جهود المحافظة على الأطفال والأسر من سوء المعاملة والإهمال‎ المنامة في 9 مايو/ بنا / نظمت الإدارة العامة للشرطة النسائية وبالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سلسلة من المحاضرات التعريفية في إطار التعاون والتنسيق الممتد بينهما والذي يشمل تقديم إدارة الرعاية الاجتماعية خدمات إنسانية واجتماعية ذات صلة مباشرة بعمل مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع، وفي إطار سعي الجانبين لمزيد من التعاون وتوحيد الجهود والمحافظة على الأطفال والأسر من سوء المعاملة والإهمال.



وتضمنت هذه المحاضرات والتي أقيمت في نادي ضباط الأمن العام وبحضور العميد منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية، التعريف بمركز بيت بتلكو لرعاية الطفولة (وهي الدار المعنية برعاية مجهولي الوالدين وأطفال الأسر المتصدعة) مركز حماية الطفل (المعني بمتابعة الأطفال المتعرضين لكافة أشكال سوء المعاملة) دار الأمان (المعنية بحماية النساء المعنفات).دار الكرامة (المعنية برعاية حالات التسول والتشرد)، والفئة المستهدفة وإجراءات تحويل وقبول الحالات التي تحول من قبل مراكز الشرطة والنيابة العامة واستعراض الخدمات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة بالمراكز والدور وأنواع الإيواء المؤقت والدائم وشروط القبول وأنواع الخدمات وشروط انتهاء الخدمات من أجل إعادة تأهيل الأطفال والنساء والفتيات والأسر عامة والمساهمة بحل مشاكلهم الأسرية والسلوكية تمهيدا لعودتهم إلى أسرهم.



وقد قدم هذه المحاضرات كل من السيد محمد أحمد إبراهيم رئيس قسم الرعاية البديلة والسيدة هدى المحمود رئيس دار الأمان، والسيد سعد سلطان رئيس دار الكرامة، والسيدة لولوه العجاجي رئيس مركز حماية الطفل.







ع.ر/م.ح.



بنا 1814 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/09 - 19 : 09 PM