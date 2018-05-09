الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماع خليجي بريطاني لمناقشة التلوث البيئي والاشعاعي في الخليج الرياض في 9 مايو/ بنا / اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون د. عبدالعزيز العويشق بمقر الأمانة اليوم مع المسؤول البريطاني عن برامج الشرق الأوسط للبيئة البحرية.



وناقش الاجتماع التصور البريطاني بشأن التعاون في مجال رصد ومكافحة التلوث الاشعاعي النووي في منطقة الخليج.



كما جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مجال البيئة البحرية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الخليجية البريطانية، وأفضل الممارسات حول حماية البيئة البحرية من التلوث والاجتماعات المشتركة المزمع عقدها بين مجلس التعاون والمملكة البريطانية خلال العام الحالي.



حضر الاجتماع رئيس قطاع الانسان والبيئة في الأمانة العامة د. عادل الزياني والمختصون من الجانبين.







ع.ر/م.ح.



بنا 1813 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/09 - 16 : 09 PM