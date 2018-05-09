نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني الروسي المنامة في 9 مايو/ بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد فاغيف غاراييف Vagif Garaev سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين بفندق الدبلومات مساء اليوم، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، بحضور عدد من كبار المسئولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وعدد من الضيوف.



وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القيادة والشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لجمهورية روسيا الاتحادية بمزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، من خلال تفعيل ما يربطهما من اتفاقيات ومذكرات تعاون مشتركة وبالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.



من ناحيته، أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، الأمر الذي أسهم في تقوية علاقات التعاون بينهما وفتح العديد من المجالات التي تعزز من المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، معربا عن حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مملكة البحرين بما يعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين.



ع.ر/م.ح.



بنا 1807 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/09 - 53 : 10 PM