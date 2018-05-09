منظمة الألكسو تشارك في فعاليات الاحتفال بمئوية التعليم في مملكة البحرين الشارقة في 9 مايو / بنا / على هامش مشاركته في اجتماع الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والتي حملت شعار (القدس فلسطينية)، اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع معالي الدكتور سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة العربية.



كما وجه الوزير دعوة للمدير العام لمشاركة منظمة الألكسو في عدد من الفعاليات المصاحبة للاحتفال بمئوية التعليم في مملكة البحرين في العام القادم، لأهمية هذه المناسبة الوطنية لتاريخ التعليم في الوطن العربي.



ومن جانبه عبر المدير العام لمنظمة الألكسو عن تقدير المنظمة لمملكة البحرين ودورها الفاعل والمتميز في الجانب التعليمي، موجها التهاني بمناسبة الاحتفال بهذه المئوية، والتي ستشهد مشاركة المنظمة، ومؤكدا اعتزاز المنظمة بريادة مملكة البحرين التعليمية في العديد من المجالات، ومن بينها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وتنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع التطويرية مثل التمكين الرقمي، والتعليم الفني والمهني، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشاركة البحرين الدولية والمتمثلة في جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وذلك لدورها البارز في تكريم وتشجيع المشاريع المتميزة على الصعيد العالمي، والتي تهدف إلى خدمة التعليم وإيصاله إلى الجميع.







ع.ر/م.ح.



بنا 1726 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/09 - 31 : 08 PM