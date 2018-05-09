رئيس هيئة السياحة والمعارض يشارك في المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ المصرية محلي شرم الشيخ في 9 مايو/ بنا / بدعوة من منظمة السياحة العالمية، شارك سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8-9 مايو 2018.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر الهام تماشياً مع استراتيجيتها الرامية الى تعزيز قطاع السياحة بمملكة البحرين الذي يُعد أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة المساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي الى زيادة معدلات التوظيف ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى دوره المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وبهذه المناسبة، شارك سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض كمتحدث رئيسي في حوار وزاري حول سياسات واستراتيجيات من اجل وظائف جيدة وشاملة في قطاع السياحة، وتناول سعادته السياسات والاستراتيجيات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن تنمية الموارد البشرية السياحية واكسابها المهارات اللازمة لتحقيق صناعة سياحية مستدامة فضلاً عن آليات وتهيئة الظروف المواتية لخلق فرص عمل لائقة وتحفيز توظيف الشباب، بالإضافة لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في سوق العمل السياحي ودعم المؤسسات السياحية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



كما استعرض سعادته الملامح الرئيسة لاستراتيجية الهيئة التي تتركز في تطوير منتج سياحي تنافسي وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار وذلك من خلال استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مملكة البحرين وأهمها الكوادر البشرية من المواطنين والمواطنات.



وتهدف منظمة السياحة العالمية من خلال عقدها لهذا المؤتمر لإبراز الجوانب المختلفة المتعلقة بسوق العمل السياحي في المنطقة ووضع إطار لأجراء رصد شامل ومنتظم لأداء سوق العمل السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وقد شهدت جلسات المؤتمر مشاركة مجموعة من الوزراء، ونخبة من صانعي السياسات رفيعي المستوى، والخبراء، والباحثين، وقادة صناعة السياحة والأكاديميين البارزين ذوي الصلة من العديد من الدول المشاركة، وذلك بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات التحضرية وتحديد حلول مبتكرة لتنمية رأس المال البشري السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة وخاصة للهدف المتعلـق بتحقيق النمــو الاقتصادي وتوفير الوظائف.









ع.ر/م.ح.



بنا 1713 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/09 - 30 : 08 PM