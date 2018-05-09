مدير عام المرور يشيد بدور "البحرين الوطنية للتأمين" في تحقيق السلامة المرورية‎ المنامة في 9 مايو / بنا / أشاد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة المرور بمبادرات شركة البحرين الوطنية للتأمين في رفع مستوى السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام المرور للسيد مسعود بدر مدير عام شركة البحرين الوطنية للتأمين، والذي أكد بدوره أن المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من سياسة الشركة، خصوصا فيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق.



وخلال اللقاء، استعرضت السيدة إيمان مجلي نائب مدير عام الشركة، المشاريع التي يتم العمل عليها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية، منوهة إلى طباعة قصص قصيرة للأطفال تحت عنوان "أجمل بلد" ووضع عدادات الكترونية تبين للسواق سرعة مركباتهم من أجل تقليل المخالفات، موضحة كذلك أن نجاح حملة (ridesafe) كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرة كذلك إلى مشروع سيتم تنفيذه لتقليل عدد المخالفات.





ع.ر/م.ح.



بنا 1709 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/09 - 28 : 08 PM