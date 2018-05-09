مؤشرات إيجابية على نجاح التطبيق.. (الجمارك): نقلة نوعية في عملية "التخليص المسبق للشاحنات خلال أبريل الماضي‎ المنامة في 9 مايو/ بنا / صرح معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن عملية التخليص المسبق للشاحنات على جسر الملك فهد والتي بدأ تطبيقها منذ الأول من أبريل الماضي، بلغت 37.7 % خلال الأسبوع الأول و67.5 % في الثاني، و87.7 % خلال الأسبوع الثالث، مع حدوث نقلة نوعية خلال الأسبوع الرابع وصلت إلى ما يقارب 94 % حسب الإحصائيات الأولية لشهر أبريل.

وبالنسبة لمتوسط مدة انتظار الشاحنات، فقد كانت في شهر مارس - أي قبل تطبيق النظام المسبق - من ساعة ونصف إلى ساعتين تقريباً، وعند تطبيق النظام في أبريل أصبحت مدة الانتظار من 30 إلى 45 دقيقة تقريباً، بينما بلغ إجمالي المعاملات الواردة في أبريل (12004) وبلغ عدد معاملات التخليص المسبق (8728) بما يعادل تخليص شاحنات الوارد بين المحمل والفارغ بمعدل 653 شاحنة يومياً، في حين بلغ عدد المعاملات الواردة في شهر مارس (11148) معاملة واردة وعدد (32) معاملة تخليص مسبق فقط، بما يعادل تخليص عدد 575 شاحنة يومياً.



وأكد معالي رئيس الجمارك أن هذه النسب تدل على انعكاس تطبيق النظام بصورة إيجابية نحو تسهيل وتيرة العمل الجمركي وانسياب حركة الشاحنات بشكل فعال والذي بدوره أدى إلى عدم تكدس الشاحنات في الساحة الجمركية، مما يثبت أن العملية بدأت بتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع الأخذ بالاعتبار أنها مازالت في بداية التطبيق ومن المؤمل زيادة النسب خلال الأيام القادمة، داعياً كافة العملاء بالالتزام بتطبيق التخليص المسبق للمستوردين على جميع وارداتهم، مضيفا أن شئون الجمارك في طور تطبيق نظام التخليص المسبق بصورة إلزامية.





ع.ر/م.ح.



بنا 1707 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/09 - 29 : 08 PM