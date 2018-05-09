قرينة عاهل البلاد المفدى تهنئ دلال الزايد بمناسبة تكريمها من قبل البرلمان العربي المنامة في 9 مايو/ بنا / بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله مساء اليوم برقية تهنئة لسعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى بمناسبة تكريمها من قبل البرلمان العربي نظير جهدها المتميز وعملها القيم خلال فترة توليها مهام المستشار القانوني للبرلمان.



وأكدت سموها جدارة واستحقاق الزايد وهي تمثل البحرين خير تمثيل في هذا المحفل العربي الهام، مقدرة سموها حفظها الله في الوقت ذاته جهودها الحثيثة ومساعيها المخلصة في إبراز النضج التشريعي لمملكة البحرين والدور الهام الذي تتولاه المرأة البحرينية في البناء على منجزات دولة المؤسسات والقانون التي يحمي أركانها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. متمنية سموها للزايد بهذه المناسبة المزيد من التوفيق والنجاح.



ع.ر/م.ح.



بنا 1641 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/09 - 46 : 07 PM