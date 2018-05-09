أهالي المحرق والحد يعربون عن امتنانهم لزيارة سمو رئيس الوزراء الى مشروع الحد الاسكاني المنامة في 9 مايو/ بنا / أعرب أهالي الحد خاصة والمحرق عامة عن خالص شكرهم وامتنانهم للزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمشروع شرق الحد الاسكاني بمحافظة المحرق وتفقد سموه المشروع واطلاعه على سير العمل فيه.



وتشرف جمهور من أهالي منطقة الحد بلقاء سمو رئيس الوزراء حيث نقلوا الى سموه احتياجاتهم في ما يخص تطوير بعض المرافق الخدمية والبنية التحتية بمنطقة الحد.



وفي هذا الاطار، فقد عبر كل من محمد عبدالله المطوع رئيس اللجنة الأهلية بمحافظة المحرق وعضو مجلس المحرق البلدي السابق، وخالد صالح بوعنق عضو مجلس المحرق البلدي السابق عن عظيم امتنانهم وشكرهم لسمو رئيس الوزراء على زيارته الميدانية وتوجيهاته للوزراء المعنين بالوزارات الخدمية بتلمس وتلبية احتياجات الأهالي.



وناشد كل من المطوع وبوعنق سمو رئيس الوزراء بالاستمرار في الزيارات الميدانية بمرافقة الوزراء المعنيين بالوزارات الخدمية للالتقاء بالأهالي وتلمس احتياجاتهم من خلال تلك الزيارات، داعين سموه الى زيارة البسيتين وقلالي لتفقد المشاريع بالمنطقتين.



كما اشادا بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات والأجهزة المعنية وذلك لمضاعفة جهودها من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع شرق الحد الاسكاني وفقًا لأعلى مستويات الجودة التي تسهل على المواطنين أمور حياتهم اليومية ومتابعة احتياجات أهالي منطقة الحد في مجال الخدمات والمرافق، والعمل على حل أي مشكلات تعاني المنطقة منها على الفور مؤكدين بأن هذه التوجيهات قد ادخلت البهجة والسرور على الأهالي.



ونوها بحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على النزول ميدانيا والاستماع إلى المواطنين ومتابعة شئونهم، وحرص سموه الدائم على تحقيق رضا المواطن والعمل من أجل صالح الوطن.



ع.ر/م.ح.



بنا 1640 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/09 - 45 : 07 PM