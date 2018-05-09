قوات الدفاع الجوي السعودي ترصد صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض.. وتعترض وتدمر صاروخا آخر فشل بالوصول وسقط بمنطقة صحراوية الرياض في 9 مايو / بنا / رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض، كما اعترضت ودمرت صاروخا آخر فشل بالوصول وسقط بمنطقة صحراوية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ظهر اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي السعودية، وأن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخا آخر سقط جنوب مدينة الرياض بمسافة (100) كيلومتر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار - ولله الحمد - حتى وقت إصدار هذا البيان.



وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (الرياض) وتم إطلاقهما بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، مبينا أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





م.ح.



بنا 1611 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/09 - 15 : 07 PM