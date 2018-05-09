وزارة الخارجية تؤكد انها تقوم بمتابعة قضية المواطنين الموقوفين في جمهورية الهند المنامة في 9 مايو/ بنا / أكدت وزارة الخارجية أنها قامت بمتابعة قضية المواطنين الموقوفين في جمهورية الهند والتي نشرتها إحدى الصحف المحلية منذ تلقيها خبر توقيفهما من قبل أفراد عائلتهما، وأنها قد قامت بمخاطبة بعثتها بجمهورية الهند لمتابعة القضية عن طريق القنوات الرسمية.



وقالت الوزارة أن سفارة مملكة البحرين في نيودلهي قد عرضت بعض المحامين لعائلة الموقوفين إلا أن العائلة اختارت محام آخر، مؤكدة أن السفارة على اتصال دائم بالمحامي لإيجاد السبل الكفيلة لحل القضية، وأن السفارة لدى جمهورية الهند تتابع القضية عبر القنوات الرسمية ضمن أطر وقوانين جمهورية الهند.



كما أكدت وزارة الخارجية حرصها على متابعة كل ما يختص برعايا المملكة في الخارج وأنها لا تألو جهدًا في تقديم كل الدعم من منطلق القيام بواجبها تجاه مصالح مواطني مملكة البحرين في الخارج.



ع.ر/م.ح.



بنا 1559 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/09 - 04 : 07 PM