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السعودية ترحب بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين
2018/05/09 - 57 : 06 PM
الرياض في 9 مايو / بنا / أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن ترحيبها بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين.

وعبر مصدر مسؤول، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن تطلع المملكة العربية السعودية بأن ينفذ الجانبان ما تم الاتفاق عليه من أجل تعزيز الثقة والمصالحة بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وإحراز تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.


م.ح.

بنا 1554 جمت 09/05/2018


عدد القراءات : 53         اخر تحديث : 2018/05/09 - 57 : 06 PM
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