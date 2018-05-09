قرينة عاهل البلاد المفدى تهنئ الإعلامية سوسن الشاعر بمناسبة نيلها جائزة التميز الإعلامي العربي المنامة في 9 مايو/ بنا / بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله مساء اليوم برقية تهنئة للإعلامية والكاتبة الصحفية سوسن علي الشاعر بمناسبة نيلها جائزة التميز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون في الدورة العادية ال49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وقد أشادت قرينة عاهل البلاد المفدى بهذه المناسبة بجهود الشاعر المخلصة لإبراز المكانة الرفيعة والوجه المتحضر لمملكة البحرين من خلال أعمالها الإعلامية الهادفة في رسالتها والمخلصة في مضمونها، وليأتي هذا التكريم مؤكدا على ما تتمتع به المرأة البحرينية من كفاءة وتميز وعلى ما تبادر به من عطاء مسؤول في سبيل رفعة الوطن ونماءه. متمنية سموها لها المزيد من التقدم في مسيرة عملها المباركة.



ع.ر/م.ح.



بنا 1551 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/09 - 55 : 06 PM