نائب جلالة الملك لدى لقاء أمازون: مواصلة تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنامة في 9 مايو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية مواصلة تطوير المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشجع الابتكار والابداع والتنافسية في مختلف المجالات.



جاء ذلك لدى لقاء سموه مع السيدة تيريسا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الانترنت العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال بشركة أمازون لخدمات الانترنت في إطار انعقاد أعمال مؤتمر بوابة الخليج المنعقد تحت رعاية سموه. ورحب سموه بمشاركة السيدة تيريسا كارلسون في أعمال المؤتمر.



وأشار سموه إلى ما تشكله الشراكة القائمة مع شركة أمازون لخدمات الانترنت، مع انطلاق مقرها الإقليمي في البحرين العام الماضي وإعلان افتتاح منطقة البنية التحتية الخاصة مطلع العام القادم، من نموذج لجهود البحرين في اتجاه إعادة رسم دور القطاع العام ليكون المنظم والشريك للقطاع الخاص الذي يتم تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.



ع.ر/م.ح.



بنا 1550 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/09 - 53 : 06 PM