وزير الإسكان: مؤتمر (بوابة الخليج) فرصة سانحة لعرض تجربة البحرين في جذب الاستثمارات المنامة في 9 مايو / بنا / أكد سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على أن مؤتمر بوابة الخليج الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية يشكل فرصة مهمة لعرض تجربة البحرين وما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمارات الخارجية.



وقال في تصريح له:" بالنسبة لوزارة الإسكان فإن لدينا تجربتين للتعاون مع القطاع الخاص، هما مشروع المدينة الشمالية ومشروع (مزايا). لدينا تجربة متقدمة على مستوى الحكومة، الأمر الذي يؤهلنا لاستعراض تجربتنا والتوسع بالفكرة من خلال مد التعاون مع شركات القطاع الخاص من المطورين".



وأضاف:" أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء الموقر والمتعلق بمشروع (مزايا) سيدخل شرائح أكثر للاستفادة من هذه الخدمة الإسكانية وستشمل ذوي الدخل المحدود، كما سوف يكون المشروع اكثر استعداد واستجابة للطلب حيث سنقدم فيه انواع واحجام مختلفة من الوحدات السكنية".



وأشار إلى أن وزارة الإسكان حاضرة اليوم في المؤتمر لتعرض من خلال عرض مرئي مسيرة الوزارة وما حققته وخططها المستقبلية وتجربتها مع القطاع الخاص كأول تجربة على مستوى الخليج والشرق الاوسط، خاصة وأن الوزارة وفرت أكثر من 7500 وحدة سكنية من خلال المشاريع التي تعاونت فيها مع مطورين من القطاع الخاص وهي أكبر طاقة يمكن أن تحققه الوزارة بإمكانياتها الذاتية.



ع.ر/م.ح.



بنا 1539 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/09 - 43 : 06 PM