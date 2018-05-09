هيئة البحرين للسياحة والمعارض تبدأ الجولة الترويجية في المملكة المتحدة لندن في 9 مايو/ بنا / بدأت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جولتها الترويجية في المملكة المتحدة بالترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة والتي استهلت بمانشستر، مروراً بلندن وتنتهي في ويندسور.



وقد ترأس وفد مملكة البحرين مسؤولين من الهيئة بالإضافة الى عدد من الممثلين عن شركة طيران الخليج، والفنادق، ووكلاء السفر المعتمدين.



وقد تمكن الوفد من مناقشة أبرز العروض السياحية مع ممثلي وكالات السفر لتعريفهم على المقومات السياحية والتركيز على زيارة مجموعات سياحية من المملكة المتحدة للبحرين.



وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف الخان مدير التسويق والترويج السياحي لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض: "تُعد مملكة البحرين مقصد سياحي للسوق البريطاني كونها توفر العديد من العروض المتنوعة للعائلات والسياح. وإننا نسعى الى زيادة عدد الزوار القادمين للبحرين مما يُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما إننا نعمل عن كثب مع المكتب التمثيلي للهيئة في المملكة المتحدة بغية مواصلة تعزيز القطاع السياحي في البحرين."



وتأتي هذه الإجتماعات ضمن برنامج التوعية الاستراتيجية للهيئة والذي يهدف الى تسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتي تركز على تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.







ع.ر/م.ح.



بنا 1537 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/09 - 43 : 06 PM