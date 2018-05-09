مثمنًا تفضل سمو رئيس الوزراء بزيارة المدينة.. وزير الإسكان: تنفيذ 2132 وحدة على 4 حزم بمدينة شرق الحد المنامة في 9 مايو/ بنا / ثمن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى مدينة شرق الحد، وحرص سموه على الاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في هذا المشروع الاستراتيجي الهام، مؤكداً أن تلك الزيارة تأتي في إطار نهج سموه في دعم ومتابعة كل ما يتعلق بشئون قطاع الإسكان في المملكة.



وقال الوزير إن مشروع مدينة شرق الحد وبفضل دعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء قد خطت خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق العمل به عام 2012 من خلال أعمال الدفان البحري ثم إعداد المخططات العامة والتفصيلية، وصولاً إلى المراحل الإنشائية للوحدات وأعمال البنية التحتية، وبتمويل من قبل برنامج التنمية الخليجي.‬



واستعرض وزير الإسكان مراحل العمل في المشروع خلال زيارة سمو رئيس الوزراء، حيث أشار إلى أن مشروع مدينة شرق الحد يوفر 4500 وحدة وقسيمة سكنية، وتشهد المدينة حالياً تنفيذ 4 حزم من المشاريع الإسكانية بإجمالي عدد وحدات 2132 وحدة سكنية، وتتباين نسب الإنجاز بها، حيث تشهد الحزمة الأولى تنفيذ 487 وحدة سكنية وقد اكتبلت نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية، فيما تشهد الحزمة الثانية تنفيذ 398 وحدة سكنية وبلغت نسبة الإنجاز بها 65%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالحزمة الثالثة والتي تتضمن 507 وحدة سكنية ما نسبته 30%، وأخيرًا الحزمة الرابعة المؤلفة من 740 وحدة سكنية وتبلغ نسبة الإنجاز بها 41%.



وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ شبكات البنية التحتية في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك الأراضي التي لم تشهد بعد تنفيذ مشاريع إسكانية، ووصلت الوزارة في ذلك إلى نسبة إنجاز تبلغ 30%، بينما تبلغ نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية في المشاريع التي شرعت الوزارة في تنفيذها وأوشكت على الانتهاء 95%، وأنه من المقرر أن تشهد المدينة بدء التشغيل التدريجي لها خلال العام الجاري.



وأكد وزير الإسكان أن زيارة سمو رئيس الوزراء تعد دفعة كبيرة لوزارة الإسكان من أجل إنجاز الأعمال الإنشائية في المدينة الجديدة، لاسيما وأنها تعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية التي نص عليها برنامج عمل الحكومة.



وأضاف أن الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية كافة بشكل عام ومشروع شرق الحد الاسكاني بشكل خاص، وفقًا لأعلى مستويات الجودة التي تسهل على المواطنين أمور حياتهم اليومية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة احتياجات أهالي مناطق المملكة، وستعمل على تنفيد توجيهات سموه بالالتقاء بالأهالي والاطلاع على احتياجاتهم الإسكانية، والعمل على حل أي مشكلات تعاني المنطقة منها على الفور.





ع.ر/م.ح.



بنا 1535 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/09 - 42 : 06 PM