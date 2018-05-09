على هامش مؤتمر بوابة الخليج.. وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بنائب رئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة المنامة في 9 مايو/ بنا / على هامش مؤتمر بوابة الخليج الذي يقام برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه، خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو 2018، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بنائب رئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة السيد بيترو باولو رامبينو Pietro Paolo Rampino ، وذلك بحضور سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين سعادة السيد دومينيكو بيلاتو بفندق ومنتجع فورسيزونز خليج البحرين.



وقد تم خلال الإجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة وذات الصلة بالجانب الإقتصادي، إضافة إلى المشروعات المشتركة والتوجهات المستقبلية في هذا الجانب، معربين في هذا الصدد عن تقديرهما المشترك لكافة الجهود التي تبذلها قيادتي البلدين الصديقين والتي تصب في صالح البلدين.



وفي هذا الإطار استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة المميزات التي تمتلكها مملكة البحرين في المجالات الاقتصادية المختلفة وترحيبها بكافة الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية ودور القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز وتطير المشاريع المشتركة واستحداث مشاريع تصب في صالح البلدين.







ع.ر/م.ح.



بنا 1525 جمت 09/05/2018





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