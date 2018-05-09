رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة يستقبل القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ المنامة في 9 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بمكتبه اليوم سعادة السيد أوسكار شاو القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ والوفد والمرافق له.



وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بسعادة القنصل الفخري، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وهونغ كونغ، وما يقوم به من جهود دؤوبة في تعزيز وتوثيق التعاون المشترك في المجالات القنصلية وبما يقدمه من مساهمات في شتى المجالات مستعرضا سبل التعاون والتنسيق القائم على الاحترام المتبادل وتطويرها متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية وأن تنعكس هذه العلاقات بالخير والازدهار على الجانبين.



ومن جانبه، أعرب سعادة القنصل الفخري عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال اللقاء وتمنياته العمل لتعزيز التعاون البناء بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات.



ع.ر/م.ح.



بنا 1506 جمت 09/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/09 - 21 : 07 PM